De consumentenprijzen in Japan zijn in oktober voor de tweede maand op rij gestegen. Vooral de hogere prijzen voor energie en met name brandstof zorgden ervoor dat het leven in Japan in doorsnee iets duurder werd. Het steunpakket dat de Japanse premier Fumio Kishida aankondigde zal onder andere gebruikt worden om de oplopende brandstofkosten te beteugelen.