Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar positiever geworden over crematie. Bijna de helft van de Nederlanders, 49 procent, staat op dit moment positief tegenover cremeren, terwijl dat tien jaar geleden nog 40 procent was, blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag van de EO en het Nederlands Dagblad.