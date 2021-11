Voor ongevaccineerden in Duitsland dreigen forse beperkingen bij een hoog aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Als in een deelstaat een bepaalde drempel wordt overschreden, is op veel plekken alleen nog toegang voor gevaccineerden en genezen personen (de zogenoemde 2G-regel), maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel bekend na topoverleg met de zestien deelstaten.