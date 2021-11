De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb doet geen moeite de presentatie van een rapport over de inzet van camera-auto’s in zijn stad tegen te houden. Met de wagens zijn in april en mei 2020 overtreders van de coronaregels opgespoord. Het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is door NRC al ingezien. Volgens de krant wil Aboutaleb publicatie tegenhouden.