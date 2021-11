Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap onderzoekt een aantal meldingen over een „grote katachtige” die gezien is bij Slag Vlugtenburg in het Westland, tussen Hoek van Holland en ’s Gravenzande. Volgens enkele melders zou het gaan om een lynx, omdat het dier pluimpjes op de oren heeft. De natuurbeheerder overlegt met de politie of er een zoektocht gestart wordt naar het beest, dat volgens de melders agressief is.