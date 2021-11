De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt mensen zich niet expres te laten besmetten met het coronavirus. De Inspectie wijst erop dat dit gevaarlijk is en zegt „verontwaardigd” te zijn over initiatieven om expres het virus op te lopen. De IGJ vindt dat iedereen die zichzelf besmet „opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar brengt”.