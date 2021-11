De gemeente Scherpenzeel is na het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP) gebaat bij rust en een onafhankelijke opvolger. Klein kan in die functie niet meer dienen. Dat zei de Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, donderdag tijdens een rechtszaak in de rechtbank in Arnhem over het ontslag. Berends heeft twee nieuwe waarnemers op het oog die Klein kunnen opvolgen, bleek tijdens de zitting.