De Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Nilüfer Gündoğan (Volt) willen op korte termijn praten met het bestuur van de Tweede Kamer over de bedreigende uitlatingen van leden van de Forum voor Democratie-fractie die tegen hen waren gericht. Zij vinden dat hun FVD-collega’s deze week een grens hebben overschreden, schrijven ze in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.