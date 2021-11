Brussel keurde 37,7 miljard euro Nederlandse coronasteun goed

De Europese Commissie heeft tot nu toe 37,7 miljard euro aan Nederlandse coronasteun goedgekeurd onder de tijdelijk versoepelde Europese staatssteunregels. Dat staat in een overzicht van het dagelijks EU-bestuur. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging) heeft Brussel sinds maart vorig jaar in totaal 3,1 biljoen euro aan allerlei vormen van staatssteun in de 27 EU-landen toegestaan om ondernemingen en sectoren op de been te houden en de economie voor instorten te behoeden.