Het zou goed zijn als de voorzitter van de Tweede Kamer meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen als Kamerleden wangedrag vertonen en het debat bewust laten ontsporen. Dat zegt politiek historicus Carla Hoetink, tevens universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoetink doet al jaren onderzoek naar parlementaire omgangsvormen en promoveerde op het thema ‘regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945’.