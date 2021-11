Inwoners van landen die zijn aangesloten bij Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maken zich steeds meer zorgen over de groeiende ongelijkheid bij het herstel uit de coronacrisis. Maar over de aanpak ervan lopen de meningen nogal uiteen. Dat concludeert de in Parijs gevestigde denktank in een nieuw rapport.