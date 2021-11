Het aantal passagiers op veerboten in Europa is vorig jaar bijna gehalveerd. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De onderzoekers keken niet alleen naar gegevens van EU-landen, maar ook naar bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland en landen die kandidaat-lid van de EU zijn, zoals Montenegro en Turkije. Door coronamaatregelen en negatieve reisadviezen werd er minder gereisd en dat viel te merken in de cijfers.