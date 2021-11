Reptielen zijn dol op voormalig viaduct over A12

Reptielen als de zandhagedis, de hazelworm, de ringslang en de gladde slang zijn dol op een voormalig viaduct over de snelweg A12 tussen Arnhem en Ede. Natuurbeschermingsorganisatie RAVON houdt bij hoe het staat met reptielen en amfibieën in Nederland. Volgens RAVON zijn nooit eerder in Nederland zoveel reptielenwaarnemingen gedaan als op het viaduct. Gladde slangen, die in Nederland bedreigd en beschermd zijn, hebben er zelfs jongen gekregen, aldus RAVON.