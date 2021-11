Vliegtuig PH-MBN, dat in 1992 bij het Portugese Faro tijdens de landing neerstortte, was luchtwaardig. Er waren geen mankementen aan het landingsgestel en onderhoud aan dat landingsgestel is niet uitgesteld. Het toestel voldeed aan alle onderhoudseisen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de ramp bij Faro kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd anderen raakten zwaargewond.