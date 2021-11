Rapport: mkb is coronacrisis voorlopig „veerkrachtig” doorgekomen

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) is de coronacrisis voorlopig grotendeels „veerkrachtig” doorgekomen, stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap na onderzoek. Dat komt deels door de steunmaatregelen van de overheid, maar de gevolgen van de crisis verschillen per bedrijf en sector. Mkb-bedrijven moeten volgens het jaarrapport „gericht” investeren in de lange termijn, vooral in verduurzaming en digitalisering.