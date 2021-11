Brussel zet deur open voor staatssteun in Europese chipmarkt

De Europese Commissie overweegt in sommige gevallen staatssteun toe te staan voor „financieringstekorten” bij Europese halfgeleidersproducenten. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededingingsbeleid) heeft de EU leveringszekerheid nodig van chips en is de EU nu te afhankelijk van het buitenland. De staatssteun zou aan strenge voorwaarden moeten voldoen, zei de Deense in de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.