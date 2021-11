Het gevoel laat zich het beste omschrijven als ongemakkelijk. Het Nederlands elftal plaatste zich dinsdag voor het wereldkampioenschap voetbal, eind volgend jaar in Qatar. Van de doorgaans gebruikelijke euforie is echter weinig te merken, daarvoor is er te veel loos in het steenrijke oliestaatje. Het is daarom niet te hopen dat het blijft bij louter wat ongemakkelijkheid.