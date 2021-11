Nederlanders hebben in het coronajaar 2020 veel minder gereisd met de auto, het openbaar vervoer, het vliegtuig en de fiets. Dat is de weinig verrassende conclusie van het Mobiliteitsbeeld 2021, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alleen te voet legden Nederlanders vorig jaar meer kilometers af dan in 2019.