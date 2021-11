Het aantal coronabesmettingen op de werkvloer is flink toegenomen nadat het kabinet het advies om vooral thuis te werken eind september heeft losgelaten. Volgens arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, die samen werkzaam zijn voor 1 miljoen werkenden, was in oktober sprake van ruimschoots een verdubbeling van het aantal ziekmeldingen als gevolg van een coronabesmetting.