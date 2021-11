Inflatievrees houdt beurs in greep, AEX koerst af op lager begin

De Amsterdamse AEX-index lijkt donderdag licht lager te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. De zorgen over de hard oplopende inflatie in het eurogebied houden de Europese markten in de greep. Op het Damrak kwamen drankenproducent Lucas Bols en recyclingspecialist Envipco nog met cijfers. Verder kijken beleggers uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die meer zicht zullen geven op de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.