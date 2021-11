Techbedrijven zoals webwinkel Alibaba en internetconcern Tencent werden donderdag lager gezet op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers maken zich mogelijk zorgen over de impact van het ingrijpen van de Chinese autoriteiten in de sector. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen overwegend omlaag, nadat de Amerikaanse beurzen woensdag waren gedaald.