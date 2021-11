In Canada wordt het leger ingeschakeld om te helpen bij evacuaties in het westen van het land. De provincie British Colombia is getroffen door „catastrofale” overstromingen, die zeker één leven hebben geëist. Dat dodental loopt volgens de autoriteiten waarschijnlijk verder op. Ook is de enorme schade als gevolg van aardverschuivingen nog niet goed in kaart gebracht.