Duizenden patiënten met hiv hoeven in het Verenigd Koninkrijk niet meer dagelijks een medicijn te slikken om het virus te bestrijden. Er is een nieuwe „revolutionaire” behandelmethode goedgekeurd waardoor één injectie om de twee maanden tijd voldoende is. Naar schatting zullen 13.000 van de 100.000 hiv-patiënten in Groot-Brittannië hier profijt van hebben, schrijft de Britse krant The Guardian.