Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FVD’er Pepijn van Houwelingen woensdag „over de schreef”, zegt Bergkamp. Van Houwelingen dreigde met „tribunalen”. „Uw tijd komt nog wel”, riep hij tegen D66’er Sjoerd Sjoerdsma in de grote vergaderzaal.