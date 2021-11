Situatie in Gelre Ziekenhuizen zeer kritisch door corona

De directie van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen heeft woensdagavond alarm geslagen, omdat de situatie in beide ziekenhuizen „zeer kritisch” is geworden door een enorme stijging van het aantal Covid-patiënten de afgelopen dagen. Daarnaast is er een corona-uitbraak op een oncologie-afdeling en de Gelre Ziekenhuizen zitten met tientallen patiënten die eigenlijk elders thuishoren, maar voor wie geen plek gevonden kan worden. De raad van bestuur noemt de situatie „alarmerend”.