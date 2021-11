Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om een advies vragen over een plan van de horeca om toch langer open te blijven. In dat model mogen mensen vanaf 20.00 uur niet meer binnenkomen in horecazaken, maar mogen de gelegenheden wel openblijven met de gasten die al binnen waren. Grapperhaus zegde dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toe tijdens een gesprek in Den Haag.