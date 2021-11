De Amerikaan Jacob Chansley, die met hoorns op zijn hoofd, bontmuts en ontbloot bovenlijf, in januari het parlementsgebouw Capitool in Washington bestormde, is veroordeeld tot 41 maanden cel. Dat is tien maanden minder dan de aanklagers hadden geëist. Met zijn opvallende verschijning werd Chansley een bekend symbool van de beruchte „aanval op de democratie”, melden Amerikaanse media.