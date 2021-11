De Amsterdamse AEX-index is woensdag met een kleine winst de dag uitgegaan. Chipbedrijven als Besi, ASML en ASMI voerden de stijgers in de Amsterdamse hoofdindex aan. Verder verwerkten belegger in Amsterdam updates van onder meer TKH en CTP. Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien.