Werkverhoudingen volgens politiebonden al jaren vergiftigd

De werkverhoudingen bij de Landelijke Eenheid van de politie zijn al jaren vergiftigd, zeggen politievakbonden in een reactie op een rapport over de zelfmoord eerder dit jaar van een undercoveragent. De commissie-Brouwer concludeert daarin dat er een rechtstreeks verband is tussen deze zelfmoord en het werk van de agent. Volgens vakbonden ACP en NPB passen die conclusies in een beeld dat er al langere tijd heerst van grote onvrede over leidinggevenden en machtsmisbruik bij de Landelijke Eenheid.