Twee verdachten Mallorcazaak komen onder voorwaarden vrij

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag bepaald dat twee verdachten in de zogeheten Mallorcazaak hun proces in vrijheid mogen afwachten. Het tweetal, Daan van S. (18) en Kaan B. (19), komt onder voorwaarden op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie, dat zich niet tegen de schorsing van het voorarrest heeft verzet, verdenkt hen niet van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. Dat feit vormt het zwaartepunt van de zaak.