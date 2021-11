De populariteit van de app Ommetje, die mensen moet stimuleren om elke dag een eindje te lopen, is afgenomen ten opzichte van begin dit jaar. Gebruikers van de app lopen momenteel in totaal nog 130.000 ommetjes per dag, meldt Andreas Tober, woordvoerder van de Hersenstichting. Dat zijn er meer dan in januari, maar toen hadden veel minder mensen de app gedownload.