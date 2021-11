CDA voelt weinig voor coronapas in niet-essentiële winkels

Het CDA in de Tweede Kamer wil liever geen verplichting van de coronapas in niet-essentiële winkels. „De nood moet heel hoog zijn, willen we akkoord gaan”, zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg woensdag tijdens een debat over het aanpassen van de wet voor de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Het demissionaire kabinet wil de coronapas ook invoeren in de niet-essentiële detailhandel, zoals bijvoorbeeld kledingzaken of woonwinkels.