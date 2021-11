Lowe’s werd woensdag flink hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse doe-het-zelfconcern, na Home Depot de grootste in de Verenigde Staten, verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na sterke verkopen in het derde kwartaal. De kwartaalcijfers van supermarktconcern Target vielen daarentegen niet in de smaak bij beleggers.