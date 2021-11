EU-steun voor Rode Kruis Belarus voor humanitaire hulp aan grens

De Europese Commissie trekt 700.000 euro uit voor humanitaire steun aan kwetsbare vluchtelingen en migranten die aan de grens van Belarus zijn gestrand. Twee ton is als noodhulp al gestort in de kas van de koepelorganisatie van nationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC). Hierdoor kan het Rode Kruis in Belarus direct broodnodige zaken als voedsel, dekens, EHBO-dozen en hygiëneproducten aanschaffen, aldus het dagelijks EU-bestuur.