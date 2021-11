Justitie denkt het bewijs nagenoeg rond te hebben tegen een groep mannen, die in de periode tussen 2014 en 2016 een lange reeks moordaanslagen in de Amsterdamse onderwereld op poten zou hebben gezet. In de zaak zijn tot dusverre acht verdachten aangeklaagd. In de gerechtsbunker in Osdorp presenteerde het OM woensdag in een tussentijdse zitting nieuwe aanwijzingen tegen twee van hen.