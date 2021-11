Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt elke dinsdag met een wekelijkse update over de stand van zaken van de coronapandemie. Wie in een discussie over de verspreiding van het virus een beetje beslagen ten ijs wil komen, doet er goed aan van deze wekelijkse rapportage kennis te nemen. Dat voorkomt al te gemakkelijke standpunten over effectief crisisbeleid.