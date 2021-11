Vuurwerkbranche begint bevoorraden winkels na uitblijven advies

Vuurwerkleveranciers zijn begonnen met het bevoorraden van winkels in het land. Volgens Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) lijkt een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk om de zorg te ontlasten van de baan, zo concludeert hij na het coronadebat van woensdag. Hij wijst daarbij op het uitblijven van een OMT-advies. Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens het debat echter aan dat er nog geen beslissing over een vuurwerkverbod is genomen.