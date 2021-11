Rusland stelt geduld te hebben na de laatste tegenslag over de controversiële Nord Stream 2-pijpleiding, nadat Duitsland het goedkeuringsproces tijdelijk heeft stopgezet. „De certificering van Nord Stream 2 is een vrij ingewikkeld proces en dit was vanaf het begin bekend”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. „Het was dan ook duidelijk dat we geduld moesten hebben.”