Het DNA-spoor dat is gevonden op een schoen van hoofdverdachte Sanil B. (19) in de Mallorcazaak is volgens zijn advocaat Peter Plasman vrij klein. B. ontkent met het slachtoffer Carlo Heuvelman te hebben gevochten en hij heeft volgens Plasman geen verklaring hoe het DNA van Heuvelman op zijn schoen is terechtgekomen. Plasman: „Mijn cliënt zegt ‘Ik ben niet bij hem in de buurt geweest’.”