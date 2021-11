Een vlammend protest tegen een verwereldlijkt Evangelie en een maatschappijkritische theologie. Woensdag precies vijftig jaar geleden debatteerde de hervormde synode over het spraakmakende Getuigenis van 1971. „De nood is ons opgelegd”, schreven de opstellers. „Het ging over de kern van de verzoening”, zegt de enige nog levende ondertekenaar van het manifest, dr. ir. Jan van der Graaf.