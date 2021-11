Tesla gaat in beroep tegen een beslissing van een Amerikaanse jury in San Francisco. Die bepaalde dat de autofabrikant de zwarte voormalige werknemer Owen Diaz een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) moet betalen omdat hij bij Tesla te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Volgens Tesla is het bedrag buitensporig hoog en „zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving”.