De voormalige marinierskazerne in Vlissingen wordt ingericht voor de tijdelijke noodopvang van maximaal 350 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het Rijk voor opvang in de leegstaande kazerne aan de Oosterhavenweg. De opvang is voor maximaal zes maanden met als einddatum 1 juli 2022.