Uitzender Randstad stond woensdag bij de winnaars in een licht hogere AEX-index van de beurs in Amsterdam. Randstad houdt een beleggersdag en kwam met een update over de gang van zaken die werd gewaardeerd door beleggers. Ook technologiebedrijf TKH zat in de lift na een strategische update op zijn beleggersdag. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost meldde tegenvallende vooruitzichten en het aandeel ging hard omlaag op het Damrak.