Criminelen maken dit jaar meer geld buit door zich voor te doen als de helpdesk van een bank. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Oplichters proberen klanten te verleiden om zelf geld over te maken naar een rekeningnummer van hen of van een geldezel. De fraude is geavanceerd en klanten zien ook het „echte nummer” van de bank staan op het scherm van hun telefoon.