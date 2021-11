De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag met kleine koersuitslagen te gaan openen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. In Amsterdam openden de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost en logistiek vastgoedbedrijf CTP de boeken over de afgelopen periode. Verder houden uitzender Randstad en technologiebedrijf TKH beleggersdagen.