De jury in de moordzaak tegen Kyle Rittenhouse in Wisconsin heeft dinsdag zijn eerste beraadslagingen geëindigd zonder een vonnis te vellen. Rittenhouse is de tiener die vorig jaar twee mensen doodschoot en een ander zwaar verwondde bij een protest tegen racisme in de Amerikaanse stad Kenosha. De juryberaadslagingen gaan derhalve woensdag hun tweede dag in. Doel is om consensus te bereiken over de schuld van de tiener.