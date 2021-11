In Almelo is een hotel in een voormalige gevangenis dinsdagavond ontruimd vanwege een brand in de meterkast. De 26 hotelgasten kunnen niet terug en worden komende nacht elders in de stad ondergebracht, laat de brandweer weten. Enkele naastgelegen woningen die eerder op de avond ontruimd werden, zijn wel weer vrijgegeven.