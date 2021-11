Rutte erkent dat het onvoldoende lukt basisregels over te brengen

Demissionair premier Mark Rutte erkent dat het hem „onvoldoende lukt” om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat mensen zich houden aan de basismaatregelen, ondanks de inzet van de „beste communicatie-adviseurs”. Vooral dat mensen bij klachten thuis moeten blijven en zich laten testen, is daarbij cruciaal, zei hij dinsdag tijdens het coronadebat. Hij noemt „het onvermogen” om het zo over te brengen dat mensen het ook echt doen „een structureel probleem”.