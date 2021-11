Minister: naleving coronapas in café en sportkantine onvoldoende

De controle van het verplichte coronatoegangsbewijs in de horeca en in sportkantines is „nog echt onvoldoende”, vindt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus. Wel ziet hij dat het op dat punt „langzamerhand beter” gaat sinds de invoering van de coronapas nu zeven weken geleden. De controle schiet ook tekort als bij het checken van de QR-code niet tegelijk het legitimatiebewijs wordt gecontroleerd, aldus de minister.