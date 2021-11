De belangengroep Groninger Bodem Beweging (GBB) laat woensdag kerken in het gebied rond Garrelsweer ‘de noodklok luiden’ vanwege de relatief zware aardbeving die daar dinsdagochtend vroeg plaatsvond. Ook organiseert de belangengroep een fakkelactie, om aandacht te vragen voor de in hun ogen onveilige situatie en te trage afhandeling van de schade in het bevingsgebied.